SP-Stadtchef Klaus Luger schäumt. „Ich hab’ meinen Augen nicht getraut, als ich den Brief der IKD, der Direktion Inneres und Kommunales des Landes, gelesen habe“, so der Bürgermeister. Das Schreiben, dass der „Krone“ vorliegt, hinterfragt nämlich die Sinnhaftigkeit der vom Gemeinderat erlassenen Verordnung für das Grillverbot in St.…Margarethen. Nachdem es dafür bereits Bundes- oder Landesgesetze gäbe.