Ein 57-jähriger Berufskraftfahrer aus Mühlheim am Inn führte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr Arbeiten mit seinem Radlader auf dem Gelände einer Schottergrube in Mining durch. Dabei kam er bei Transportarbeiten aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wodurch der Radlader in einen angrenzenden Teich abrutschte.