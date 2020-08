Schon am Wochenende vor diesem Meeting in Bydgoszcz hatte Beate Schrott, wie gesagt, in der Südstadt kein Glück im Hürdensprint gehabt. Da steigerte sie zwar in einem Hürden-Einlagelauf ihre Jahresbestzeit auf 13,06 und gewann dann den Titel unter irregulären Startbedingungen noch in 13,27. Dafür aber kam am Schluss dieser Titelkämpfe noch eine Krönung, als sie mit der Vereinsstaffel der Union St. Pölten über 4 x 100 m den österreichischen Vereinsrekord auf 45,67 verbesserte …