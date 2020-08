Krisensitzung im September

Klingt nach einer langen Zeit bis dahin? Nicht für die Planung, die bei Weitem langfristiger stattfindet. So kommt es am 10. September zu einer Krisensitzung in der Hofburg, finden dort alleine immerhin mehr als 15 Ballveranstaltungen statt. Nachgefragt bei Bernd Pürcher, Organisator der Grazer Opernredoute, sieht der allem zwar grundsätzlich optimistisch, aber realistisch entgegen. „Wir sind auf Kurs und gehen die Schritte, die zu gehen sind - mit vielen To-do’s auf der Agenda“, sagt er der „Krone“.