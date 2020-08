Der „Jako“ ist eine Asphaltwüste. Im Sommer ist es dort oft gefühlt so heiß wie in der Sahara. Ein Architekten-Team um Mark Jenewein vom Büro „LOVE“ hat ein Konzept erarbeitet, wie man den Platz, der der am stärksten frequentierte in der Murmetropole ist, herunterkühlen kann. Es sieht vor, dass die bestehenden Masten mit Sonnensegeln ausgestattet und begrünt werden.