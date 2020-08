Es klingt wie in einem schlechten Horrorfilm: Im Westen Russlands ist eine Frau versehentlich für tot erklärt worden und in einer Leichenhalle wieder aufgewacht. Die 81-Jährige sei kurz darauf in einem Krankenhaus tatsächlich gestorben, teilten die zuständigen Behörden am Mittwoch mit. Ihr Gesundheitszustand sei ernst gewesen.