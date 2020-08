Heiße Wochen stehen bevor

Doch gegen die Entscheidung des Gerichts kann auch ein Rechtsmittel eingelegt werden. Darauf hoffen die kampfbereiten Gewerkschafter (sie schließen weitere Protestaktionen aus; am Montag endet der Betriebsurlaub), um so die Deutschen wieder ins Spiel zu bringen. Es könnte in einem solchen Fall aber auch passieren, das der Insolvenzverwalter eine unmittelbare Schließung des Unternehmens beantragt, wird der „Krone“ skizziert.