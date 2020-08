Keiner will die heiße Kartoffel angreifen. Daher Anruf bei Christian Jauk. Und der schwarze Häuptling sagt klipp und klar: „Wir diskutieren über jeden und alles. Würden wir das nicht machen, wären wir fahrlässig.“ Kreissl, der im Oktober ja als Technischer Direktor zurückkehren soll, genießt derweil noch seine Auszeit. „Im September werde ich mich mit Günter zusammensetzen“, erklärt Jauk. Mehr will der Banker vorerst nicht verraten.„

Lob für Schicker

Hinter der Personalie Kreissl bleibt also ein Fragezeichen - mit dem bisherigen Umbruch bei seinen Schwarzen zeigt sich Jauk vollends zufrieden: “Kampfmannschaft, Trainerstab - Andi Schicker hat in kurzer Zeit schon verdammt viele Steine umgedreht und viel weitergebracht. Fünf Wochen sind seitdem vergangen, aber wir sind noch lange nicht durch. Wir werden uns auch noch unangenehmen Sachen stellen, weitere Steine umdrehen, die intern Wellen schlagen werden."