An EU-Mission sind zehn Österreicher beteiligt

An der EU-Mission sind normalerweise nur zehn Österreicher beteiligt, derzeit findet aber gerade eine Rotation statt. Vier Soldaten sollen am 27. August planmäßig nach Österreich zurückkehren. Die derzeit stattfindende Übergabe könne planmäßig in der Kaserne stattfinden, so das Verteidigungsministerium. Laut Ministerratsbeschluss könnten insgesamt bis zu 65 Soldaten nach Mali entsandt werden.