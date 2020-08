Die U19 von Fußball-Meister Red Bull Salzburg steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2017 wieder im Halbfinale der UEFA Youth League! Die Salzburger bezwangen am Mittwoch beim Finalturnier in Nyon Olympique Lyon mit 4:3 (2:1). Mann des Spiels war Stürmer Chikwubuike Adamu mit drei Toren. In der Vorschlussrunde wartet am Samstag (18 Uhr) Real Madrid.