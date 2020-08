Unger (1,90 m groß) war zuletzt beim SV Mattersburg unter Vertrag und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2022. Vorgesehen ist, dass Bernhard Unger sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Mannschaft einsetzbar ist. In der abgelaufenen Saison gab er im Juli sein Bundesliga-Debüt.