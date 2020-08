Am Samstag beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier von Cincinnati - wegen Corona eben im Big Apple. Eine Herausforderung für den 40-jährigen Grazer, der in seiner Wahlheimat Panama in den letzten Monaten mehr schlecht als recht trainieren konnte. „Deshalb gehen wir es hier auch langsam an, täglich stehe ich maximal 75 Minuten am Platz. Ich bin weit weg von meinem alten Level, dazu will ich auch keine Verletzung riskieren.“



Überall Maskenpflicht

Das erste Turnier nach Corona nimmt Marach als besseres Training - bei den US Open Ende August wird’s dann wirklich ernst. „Super, dass wir endlich wieder spielen können. Aber es wird sehr seltsam werden. Nicht nur, weil keine Zuschauer erlaubt sind. Im Doppel muss ich zu meinem Partner nun Abstand halten, kann nicht mehr einfach zu ihm gehen. Wir müssen viel mehr mit Handzeichen arbeiten“, erzählt der Haudegen und stöhnt: „Alles sehr mühsam. Außer beim Training und im Zimmer ist immer Maskenpflicht.“