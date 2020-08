120 Jugendliche aktuell in Bewährungshilfe

In der Prävention aber auch in der Bewährungshilfe ist der Verein Neustart tätig. Rund 120 straffällige Jugendliche erhalten in Tirol aktuell Bewährungshilfe. „Tatsächlich“, so Kristin Henning, Leiterin von Neustart Tirol, „ist der Anteil der Jugendlichen im Vorjahr und im ersten Halbjahr dieses Jahres gestiegen.“