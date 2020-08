„Eine muss die erste sein“, sagt Johanna Moder so nonchalant, wie sie es nach bewegten Monaten schafft. Ein halbes Jahr lang hing ihr neuer Spielfilm in der Warteschleife – nun ist er eine Art „Testballon für die neue Normalität im Kino“, so Moder. Als erster größerer österreichischer Kinofilm feiert „Waren einmal Revoluzzer“ am 28. August seinen Premiere nach dem Corona-Lockdown der Kinos. Schon davor tourt Moder damit durchs Land um ihn zu präsentieren – heute und morgen etwa in Graz.