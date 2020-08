Ein Mega-Deal zwischen dem Hollywood-Filmstudio Universal und dem weltgrößten Kino-Betreiber AMC hat möglicherweise Auswirkungen auf die ganze Branche. Schon 17 Tage nach Kinostart können Filme dann künftig ans Streaminggeschäft übergeben werden. Bis dato musste man noch vier Mal so lange warten. Zwar ist der Deal vorerst nur auf die USA beschränkt, kann aber schon bald auch in Österreich realisiert werden. Warum das ein „Wendepunkt mit Chancen und Gefahren“ für die Kinos sein könnte und wie die aktuelle Lage in der heimischen Kinowelt aussieht, hat Gerhard Koller mit dem Chef von Cineplexx und Constantin Film, Christof Papousek, im Studio besprochen.