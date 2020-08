Den ersten Test-Termin gab es bei der Drive-in-Station in Graz-Mariatrost (Fölling) am Mittwoch um 9.15 Uhr. „Diese Termine bekommt man nur über die Gesundheitshotline 1450“, klärte uns gleich zum Empfang Rotkreuz-Sprecherin Anna Eisner-Kollmann auf. Viele wollen das aber nicht einsehen, auch am Mittwoch kamen an die 20 Personen ohne Termin. „Ganz ehrlich: das nervt. Diese Diskussionen stören nur unseren Betrieb“, sagte Testerin Selina Steiner. Und mancher wird dann auch noch ausfällig...