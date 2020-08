Über einen Monat ist es mittlerweile her, dass das Kartenhaus namens Commerzialbank in sich zusammenstürzte. So lange ist auch schon Isabell Lichtenegger im Einsatz, um Kunden der Bank zur Seite zu stehen. Während sich manche in Schuldzuweisungen verstricken, hilft sie freiwillig, gibt Rat und informiert.