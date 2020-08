Bundespräsident vor Ort

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird bei der Eröffnung am Sonntag um 17 Uhr leibhaftig in Alpbach sein. Am selben Vormittag (ab 10.30 Uhr) findet der traditionelle Tirol-Tag zwar statt, die Schützen bleiben aber daheim und der Austausch der Euregio-Landeshauptleute ist nur via www.europaregion.info mitzuverfolgen. Alles andere in den zwölf Tagen um 90 Euro via Streamings.