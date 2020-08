Die ÖVP macht ja seit Tagen politischen Druck, dass die Behörden an den Grenzen mehr Gesundheitskontrollen durchführen sollen. Schon jetzt sind in der Steiermark 34 Soldaten im Covid-Einsatz (dazu überwachen 179 die Grenze, 40 stehen im Katastropheneinsatz). Wo diese 800 zusätzlichen Soldaten künftig eingesetzt werden, konnte Tanner noch nicht sagen. Das sei Aufgabe der Behörden in den Bundesländern.