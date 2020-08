Beim Bekanntwerden der Panne hat sich Hebein hoffentlich nicht an ihrem Bio-Borschtsch verschluckt. Die Vizebürgermeisterin wirbt in dem Clip mit ihren Plänen und verlagerte die Bundeshauptstadt in einem Beitrag über Klimaschutz und Wohnen kurzerhand ins tiefste Russland (vermutet wird auf Twitter der Stadtteil Zapskovye). Denn die präsentierte Baustelle ist alles, nur nicht wienerisch - zu erkennen an den Kränen, dem See, den Gebäuden usw.