Unfall mit gesohlenem Auto

Nächster Stopp: Eine Garage in Scheiblberg, die er gewaltsam aufbrach. Mit einem Auto, in dem der Schlüssel lag, fuhr er weiter. Gegen 2.30 Uhr früh krachte er auf der B 38 bei Haslach in eine Leitplanke und überschlug sich mehrmals. Trotz Prellungen und Schürfwunden ging er zu Fuß nach Hause. 70 Feuerwehrleute suchten in der Nacht nach dem Unfalllenker. Am nächsten Morgen behauptete er zu Polizisten, er sei nicht gefahren. Wenig später drückte ihn dann doch sein schlechtes Gewissen und er gab alles zu. Der „Durstlöscher“ hatte immer noch 0,54 Promille. Gesamtschaden: 20.000 Euro.