Ein Nationalratspräsident sollte auch so etwas wie eine demokratische und moralische Instanz sein. Was sagen Sie zur AUA, die 450 Millionen Euro Staatshilfen erhalten hat, dazu das staatlich geförderte Kurzarbeitsmodell, und jetzt 2,9 Millionen Euro Boni an Manager ausgezahlt hat?

Unverständlich, unmoralisch und auch nicht gerechtfertigt. Es mögen zwar rechtliche Bedingungen dafür da sein, aber nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch moralisch in Ordnung.