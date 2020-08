Bislang galt das Problem des Ärztemangels als kontrollierbar. Im internationalen Vergleich sah sich Österreich ausreichend versorgt. Mit Sorge wird die jüngste Entwicklung in Fachkreisen beobachtet. Rund um Praxen und Spitäler vor allem in ländlichen Regionen könnte es bald eng werden. Mit einem Maßnahmenmix will Doskozil einem Kollaps vorbeugen. An dem neuen erweiterten Vorbereitungskurs für den Aufnahmetest zum Medizinstudium der FH in Eisenstadt und Pinkafeld nahmen heuer bereits 75 Interessenten teil. Weiterer Ansporn sind Stipendien.