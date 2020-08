20 Minuten lang fixiert

In der Orionstraße stürzten beide in eine Gartenbegrenzung, die beschädigt wurde - es folgte eine wilde Rangelei. „Als er auch auf die Verkäuferin hingehaut hat, hab ich ihn von hinten zu fassen gekriegt und am Boden fixiert“, erzählt Frühwirt, der 15 Kilo weniger auf die Waage bringt als sein Kontrahent. Die Versuche des Verdächtigen, dem 50-Jährigen den Mittelfinger abzubrechen, scheiterten knapp. „Er wollte sich dauernd losreißen, aber mir ist gelungen, ihn 20 Minuten festzuhalten, bis die Polizei ankam.“ Der Straßenbahnfahrer musste ins Spital, bereut sein mutiges Einschreiten aber nicht: „Die Frau hätte gegen den aggressiven Typen keinerlei Chance gehabt.“