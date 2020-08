Für Vielsitzer empfiehlt sich zwischendurch gezielte Fußgymnastik, die auch am Schreibtisch leicht durchführbar ist: Fersen auf den Boden stellen und Zehen weit nach oben ziehen. Dadurch spannt sich der Wadenmuskel und drückt das Blut hinauf. Sind die Beine stark geschwollen, legen Sie sich rücklings auf den Boden, strecken die Beine in die Luft oder stützen die Fersen an einer Wand beziehungsweise Türe ab. So fließt das „abgesackte“ Blut zum Herzen zurück, und die Gefäße werden wieder entlastet. Viel trinken, leichte, ballaststoffreiche Ernährung, das Tragen bequemer Kleidung, kühle Beinduschen sowie das Vermeiden von ausgiebiger Sonnenbestrahlung tragen ebenfalls dazu bei, die Beschwerden zu lindern bzw. zu verhindern.