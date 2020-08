Wieder einmal zeigt sich: Wer arbeitet, hat mehr vom Leben. Schließlich hat unsere Leserreporterin Martina F. dieses tolle Foto morgens um sieben Uhr, auf ihrem Weg in die Arbeit geschossen. Die Aufnahme zeigt, wie Nebel und Sonne an diesem Morgen in Fuchsgruben (Gemeinde Steuerberg / Kärnten) wunderbar im Einklang miteinander standen.