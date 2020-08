Noch rund 30.000 Österreicher in Kroatien

Aus Kroatien - für das seit Montag eine Reisewarnung gilt - sind in den Tagen zuvor Tausende Österreicher ausgereist. Hielten sich am Freitag noch 40.000 österreichische Staatsbürger im Adrialand auf, waren es am Montag nur noch 30.000. Das kroatische Innenministerium erklärte, dass „vom 14. bis 16. August 9670 österreichische Bürger nach Kroatien ein- und 7291 ausgereist sind“.