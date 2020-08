Drautal unter 400 Meter dickem Eis

„Wenn wir die Ziele des Klimaabkommens von Paris nicht einhalten, müssen wir uns definitiv auf eine Erwärmung von plus 3 °C gefasst machen“, so Joeri Rogelj, einer der führenden Autoren des Sonderberichts. Was nur 3 °C Unterschied ausmachen können zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Vor 20.000 Jahren beim Ende der letzten Eiszeit war die Temperatur um 3,5 Grad niedriger als heute. Was diese Klimaveränderung bedeutet zeigt folgendes Beispiel der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ZAMG in Wien: „Das in den Eismassen gespeicherte Wasser senkte den Meeresspiegel weltweit um etwa 120 m ab, wodurch z.B. die Adria zur Gänze verschwunden war, Alaska mit Sibirien und Britannien mit Europa verbunden war.“ Das gesamte Drautal lag unter einer Eisdecke, die bis zu 400 Meter dick war. 3 Grad Temperaturunterschied verändern also unsere Umwelt massiv.