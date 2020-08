Die Methode, bei der nur wenige Blutstropfen aus der Fingerkuppe auf Papier abgegeben und anschließend in Labors analysiert werden müssen, sei einfacher und billiger in der Durchführung als herkömmliche Analysen. Auch der Transport und die Lagerung seien kostengünstiger, erläuterte die WADA am Dienstag in einem Video.