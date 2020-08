Dank einer Ausnahmeregelung dürfen die Veranstalter statt drei diesmal sogar fünf Wildcards vergeben. Wegen der Coronakrise wurde das Turnier in Kitzbühel in den September verlegt und wird parallel mit der zweiten US-Open-Woche ausgetragen. Darum ist ja auch Titelverteidiger Dominic Thiem nur dann in Kitzbühel dabei, wenn er vor dem Viertelfinale in New York ausscheidet. „Wir wollen auf die Spiel-Entwicklungen bei den US Open reagieren“, sagte Turnierdirektor Alexander Antonitsch zur Vergabepolitik der drei noch offenen „Freikarten“ für das Hauptfeld.