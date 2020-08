Sportliche Peugeot-Historie

Mit den PSE-Modellen knüpft Peugeot an eine stolze Tradition sportlicher Modelle an. Bereits der 404 galt in den 60er-Jahren als ungewöhnlich schnelle Limousine; ab 1969 dienten 504 Coupé und Cabriolet als sportliche Speerspitze der Marke. Kultcharakter erreichte der 1984 vorgestellte 205 GTI, doch auch die anderen Baureihen wurden von sportlichen Spitzenmodellen gekrönt. Dazu zählten etwa der 505 Turbo injection, der 405 T16 mit variablem Turbolader, das formschöne 406 V6 Coupé oder die späteren S16-Modelle.