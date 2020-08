Trennung als Motiv

Motiv der Tat war die kürzlich erfolgte Trennung des Paares. Der Mann hatte seine Ex-Freundin im Stiegenhaus ihres Wohnhauses in Wels abgepasst und in den Keller gezerrt. Dort soll er gedroht haben, sie zu töten. Er versetzte ihr einen Stich in die linke Schulter. Als die junge Frau zu schreien begann, flüchtete der Täter. Er wurde wenig später festgenommen. Die 19-Jährige, die eine blutende Wunde erlitten hat, wurde ins Spital eingeliefert.