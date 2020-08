Die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines zahlt für das vergangene Geschäftsjahr 2,9 Millionen Euro Boni an ihre Manager aus - und das, obwohl Corona-bedingt Staatshilfe sowie die staatlich geförderte Kurzarbeit in Anspruch genommen werden. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der dies bereits am Vortag als „unverständlich“ bezeichnet hatte, forderte am Mittwoch den AUA-Vorstand auf, das Geld zurückzuzahlen.