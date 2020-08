Im Trüben fischen muss man auch bei einigen anderen Fragen: So gibt es bis jetzt kein Konzept für die Nachnutzung der leer stehenden Immobilien, ist erst einmal die gesamte Verwaltung im neuen Mega-Komplex untergebracht. Gibt es auch dafür schon Interessenten, von denen derzeit offiziell noch niemand etwas weiß?



Unbeantwortet bleibt auch die Frage, wie die Gemeinde die Einnahmenverluste durch die Corona-Krise kompensieren will. Man denke derzeit noch zu viel in Gebäuden und Flächen statt in Strategien und Prozessen, findet Eggler. Dabei wäre es für Letztere höchste Zeit, denn auch Lech muss den Tourismus neu denken. Eine Geldvernichtungsmaschine wie das Gemeindezentrum hilft da wohl wenig. Stagnierende Gästezahlen und ein Virus, das sich in Gondeln und Bars nicht ganz unwohl zu fühlen scheint, sollten auch im Bürgermeister-Büro Glocken zum Klingen bringen. In diesem Fall Alarmglocken.