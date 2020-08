Im Herzen der Josefstadt, in der Langegasse 61, befindet sich ein entzückendes kleines Lokal: Das Bolena - Restaurant & Weinbar. Liebhaber der modernen mediterranen Küche und guter Weine genießen hier den Abend in vollen Zügen. Der großzügige, hohe Raum, ein hundert Jahre alter Holzfußboden und die exklusive Einrichtung schaffen ein Ambiente so richtig zum Wohlfühlen.