„Ich lebe am Land, hier sind Brauchtum und Tradition sehr präsent. Ich bearbeite Themen wie Jagd oder Goldhauben mit Ironie, aber immer wertschätzend. Wenn ich also der Figur ,Chewbacca’ aus ,Star Wars’ eine Goldhaube aufsetze, will ich Irritation auslösen und die Leute dazu bringen, sich mit den verborgenen Botschaften dieser Dinge auseinanderzusetzen“, erklärt die Künstlerin Lena Göbel aus Frankenburg, die schon mal mit Nasenring, Iron-Maiden-Shirt und Goldhaube posiert. Sie ist die Tochter des bekannten Malerehepaars Maria Moser und Heinz Göbel, fühlte sich aber dennoch nie dazu gedrängt, in deren Fußstapfen zu treten: „Mir wurde von meinem Elternhaus sicher viel mitgegeben, aber ich muss meine eigene Künstlerpersönlichkeit entwickeln.“