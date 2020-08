Glückliches Ende einer Suchaktion in Schiefling: Nachdem Einsatzhunde von Samariterbund und Rettungshundebrigade stundenlang erfolglos unterwegs gewesen waren, tauchte in der Nacht zum Mittwoch ein vermisster Hotelgast plötzlich unverletzt wieder auf. Er wurde in Pörtschach angetroffen. Der Mann erzählte, das er sich zwar verirrt hätte, aber dennoch weitergegangen war. In der Hoffnung, wieder zurück zu finden.