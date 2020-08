Manche Lokale bestechen allein schon durch ihre dauerhaft verlässliche Beständigkeit. Das LANGOSTINOS am nordöstlichen Eck des Attersees feiert heuer sein 20-Jahre-Jubiläum, ist also so alt wie das Jahrtausend. Das Betreiberpaar Pamela und Christian Rutschetschin hat dem Haus zum runden Geburtstag ein sanftes Facelifting verordnet, mit Meerblau und noblem Grau und einem Aquarium als Blickfang. Der beste Platz bleibt aber der auf der prachtvollen Terrasse an See und Segelhafen.