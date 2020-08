Mitarbeiter, die in Unternehmen für Zahlungsanweisungen zuständig sind, unbedingt über dieses Betrugsmodell informieren! Auch privat auf ausreichenden Schutz bei der Datenübertragung, vor allem bei der Übertragung von Rechnungen und Zahlungsdaten, achten! Außerdem: Internetseiten, auf denen man sensible Nutzerdaten eingeben muss, sind an den Buchstaben „https“ in der Adresszeile der Webseite und einem Schloss- oder Schlüssel-Symbol im Internet-Browser zu erkennen. Weiters sind sichere Webseiten auch an einer grün hinterlegten Adresszeile oder an einem grün hinterlegten Zertifikatszeichen erkennbar, wenn sich der Betreiber einer unabhängigen Prüfung unterzogen hat. Außerdem ratsam: Überprüfen Sie die Adresszeile des Webbrowsers. Oft reicht ein Blick, um zu erkennen, dass es sich gar nicht um die richtige Website handelt. Sind Sie sich nicht sicher, geben Sie die Ihnen bekannte und gewohnte Adresse per Hand ein. Wichtig ist der Schutz durch Passwörter.