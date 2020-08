82 Neuinfektionen gab es mit Stand Mittwoch 9.30 Uhr in Wien. Damit liegt der Wert der Infizierten in der Hauptstadt bei 36,6 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Österreichweit liegt dieser Wert bei 27, wobei auch hier vor allem Wien die Zahl in die Höhe treibt. In den vergangenen sieben Tagen gab es in Wien 689 Neuinfektionen - mehr als in den darauffolgenden drei hauptbetroffenen Bundesländern zusammen.