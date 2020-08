Derzeit unterstützt die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ ihren lokalen Partner Animals Lebanon bei der Bergung und Versorgung von verletzten Tieren in Beirut, nachdem die libanesische Hauptstadt am 4. August von einer heftigen Explosion am Hafen erschüttert worden war. Wir haben berichtet - und die „Krone“-Leser haben nachgefragt, was denn aus dem kleinen Kater mit schweren Verletzungen geworden ist, dessen Bild im Artikel zu sehen war.