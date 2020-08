Lokalaugenschein in betroffenen Gebieten

In seiner Funktion als Katastrophenschutzreferent des Landes hat sich der „LH“ am Wochenende unter anderem in der Südoststeiermark in der Gemeinde Unterlamm einen Eindruck von den Unwetterschäden verschafft. „Leider häufen sich diese punktuellen extremen Wetterereignisse - man denke nur an die Schneekatastrophen oder die Hochwasser in Gasen oder Hatzendorf. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Zuversicht und dem Fleiß der betroffenen Familien, aber auch dem starken Zusammenhalt in solchen Krisensituation“, so Schützenhöfer.