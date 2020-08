Die beiden Titelkandidaten Los Angeles Lakers und Milwaukee Bucks haben am Dienstag in Orlando ihre Play-off-Auftaktspiele in der National Basketball Association (NBA) verloren. Die Lakers unterlagen trotz eines Triple-Doubles ihres Superstars LeBron James (23 Punkte, 17 Rebounds, 16 Assists) den Portland Trail Blazers 93:100. Grunddurchgangssieger Milwaukee verlor gegen Orlando Magic 110:122.