„Nach einem Autounfall einfach weiterfahren und einen verletztes Katzenbaby in seinen Schmerzen liegen lassen - wie kann man so eiskalt sein?“, fragt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Tierfreunde entdeckten das angefahrene, schwer verletzte Baby in Lengau (OÖ). Sie brachten es sofort zum nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe und retteten ihm damit das Leben. Die Tierpflegerin nannte den verschmusten kleinen Kater „Muffin“ und brachte ihn sofort zur Tierärztin nach Mattsee. Es war also der Oberschenkel gebrochen und musste so schnell wie möglich operiert werden.