Eine Rätselrallye voll fieser Fallen in versifften Verließen und dazu Folterhorror pur, dass einem Hören und Sehen vergeht. Da schaben metallene Krallen am Augapfel, wird in blutigem Gedärm gewühlt. Alles nur, um dem coolen Hipster offenbar die Schneid und Selbstsicherheit abzukaufen. Recht entbehrlich.