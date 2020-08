„Wenn ich also Fotos aus dem Gym poste, dann will ich euch damit nur zeigen, dass, bei all den Dingen, mit denen ich fertigwerden musste, fit und stark zu sein mein ultimativer Ausweg war“, zeigte sich die Musikerin kämpferisch. Sie wisse, dass es manchmal hart sei, „motiviert zu bleiben“, aber dennoch „empfehle ich Sport aus ganzem Herzen gegen alle mentalen Gesundheitsprobleme, mit denen ihr zu kämpfen habt“.