Zwischen 23.50 Uhr und 00.10 Uhr dürfte der Unbekannte einer 46-jährigen Murtalerin in einem Lokal die Geldbörse gestohlen haben. In der Geldbörse befand sich die Bankomatkarte der Frau. Dann hat der Täter an zwei Geldautomaten in Knittelfeld fünf Mal Geld abgehoben - insgesamt mehrere Tausend Euro.