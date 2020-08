Und so geht‘s: Führen Sie den Zungenreiniger mehrmals sanft mit der Innenseite in langen Bahnen von hinten nach vorne über den Zungenrücken. Es genügt, wenn Sie den Vorgang ein - bis zweimal pro Woche durchführen. Reinigen Sie das Tool danach mit heißem Wasser und verwahren Sie es in einem sauberen Behälter.