Kroatien war schon vorher ein Risiko

Deswegen wäre es ehrlicher gewesen, diesen Anteil an geistigen Tieffliegern von Beginn an mit einzuberechnen. Dass zuallererst die Grenzen wohl aus wirtschaftlich-touristischen Interessen für Urlauber sperrangelweit offen waren, obwohl sich gerade in Kroatien schon viel länger eine besorgniserregende Lage abgezeichnet hat, war vielleicht auch nicht so klug. Hier hätte man viel früher handeln können und selektiv jene Party-Gebiete, die besonders vom Corona-Leichtsinn betroffen sind, für Reisen sperren können. Dann wäre sich das alles auch ohne Schimpfe ausgegangen.