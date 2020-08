Lkw beschädigten Brunnen

Allerdings rund um den 500 Jahre alten Marienbrunnen am Dorfplatz, der laut den besorgten Anrainern der neuen Ortsplatzgestaltung zum Opfer fallen könnte, versichert Waidbacher: „Der Brunnen wurde in den letzten Jahren durch vorbeiziehende Lkw auf der Landesstraße immer wieder beschädigt. Nachdem es Bestrebungen gab, die Ortsdurchfahrt neu zu gestalten, wurden auch mehrere Varianten geprüft, was mit dem Brunnen passieren soll.“